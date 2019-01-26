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«Евровидение» будет вести бывшая девушка Ди Каприо

Бар Рафаэли Wiese/face to face

Бар Рафаэли

культура [ версия для печати ]

Супермодель Бар Рафаэли, которая с 2005 года по 2009 год встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, станет ведущей церемонии «Евровидение-2019», наряду с ещё тремя знаменитостями. Это телеведущий Асси Азар, поэтесса Люси Айоуб и продюсер Эрез Таль.

Информацию о ведущих опубликовал официальный сайт «Евровидения». 64‑й песенный конкурс пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля — Тель-Авиве.

Первый, второй полуфиналы и финал конкурса пройдут 14, 16 и 18 мая.

Ранее News.ru писал о том, что основным претендентом на участие в «Евровидении» от России является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. В то же время телеканал «Россия 1» рассматривает и другие кандидатуры.


#ДиКаприо #евровидение
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