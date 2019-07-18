https://static.news.ru/photo/7b179ca2-a9ad-11e9-8ad2-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущая Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева опубликовала в Instagram видео с годовалым внуком Артуром. Это второй ребёнок её старшего сына Юрия, который работает креативным продюсером передачи «Жить здорово!».

Малыш играет с бабушкой в «ладушки». телеведущая напевает внуку песню, а он хлопает в такт.

Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам, — так подписала видео Малышева.

Артуру исполнится год 20 июля. У него есть брат Игорь, родившийся в 2015 году. Игорь был назван в честь дедушки по линии папы, Артур — в честь дедушки по линии мамы.

Младший брат телеведущий — 28-летний юрист Василий всё ещё ходит в холостяках. Малышева уже призывала девушек обратить на него внимание в качестве потенциального жениха.

Ранее News.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые так и вовсе не могут стабилизировать похудение на долгое время.