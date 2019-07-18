Теледоктор Елена Малышева опубликовала в Instagram видео с годовалым внуком Артуром. Это второй ребёнок её старшего сына Юрия, который работает креативным продюсером передачи «Жить здорово!».
Малыш играет с бабушкой в «ладушки». телеведущая напевает внуку песню, а он хлопает в такт.
Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам, — так подписала видео Малышева.
Артуру исполнится год 20 июля. У него есть брат Игорь, родившийся в 2015 году. Игорь был назван в честь дедушки по линии папы, Артур — в честь дедушки по линии мамы.
Младший брат телеведущий — 28-летний юрист Василий всё ещё ходит в холостяках. Малышева уже призывала девушек обратить на него внимание в качестве потенциального жениха.
Ранее News.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые так и вовсе не могут стабилизировать похудение на долгое время.