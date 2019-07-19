https://static.news.ru/photo/c1388d88-aa05-11e9-a758-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Журналистам стали известны новые подробности несчастного случая с Инной Чуриковой. Как рассказала народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, актриса упала почти под конец постановки в перерыве между сменами декораций. В этот момент в зале стояла кромешная тьма.

Она упала в темноте со сцены. На первый взгляд, ничего не сломала, сотрясения мозга нет. Она просто ушиблась сильно, ничего трагического не происходит, — объяснила Васильева в интервью телеканалу « Звезда ».

Она добавила, что в момент падения находилась в непосредственной близости к актрисе. По её словам, скорая приехала за считанные минуты, и Чуриковой быстро оказали всю необходимую помощь.

75-летняя актриса была госпитализирована 18 июля. Врачи диагностировали у неё перелом рёбер. Как пояснили в справочной службе НИИ имени Склифосовского, артистка находится в реанимации, её состоянии медики оценивают как тяжёлое, писал News.ru.