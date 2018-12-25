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Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Эдита Пьеха vk.com/edytapiechakaravella

Эдита Пьеха

культура [ версия для печати ]

Народная артистка СССР Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение состоялось в ходе новогоднего концерта. Награду вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«По поручению президента России Владимира Путина временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Беглов отметил, что певица является хранителем «ленинградских традиций», в числе которых благородство, искренность, элегантность и верность.

Президент России Путин передал своё поздравление через губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее News.ru писал о том, что хакеры опубликовали новые песни Аллы Пугачёвой. Новые треки Примадонны взорвали социальные сети. Российские поклонники певицы обсуждают современные синглы, которые она записала к своему юбилейному концерту.


#актриса #россия #ПЕВИЦА #Орден #эдитапьеха
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