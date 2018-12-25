Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

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Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение состоялось в ходе новогоднего концерта. Награду вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«По поручению президента России Владимира Путина временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Беглов отметил, что певица является хранителем «ленинградских традиций», в числе которых благородство, искренность, элегантность и верность.

Президент России Путин передал своё поздравление через губернатора Санкт-Петербурга.

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