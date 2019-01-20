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«Праздник» вернулся в YouTube

Кадр из фильма «Праздник» Алексей Красовский/youtube.com

Кадр из фильма «Праздник»

культура [ версия для печати ]

Скандальная трагикомедия «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде вновь доступна для просмотра на YouTube. Видеохостинг восстановил доступ к фильму через несколько часов после блокировки, сообщил режиссёр Алексей Красовский.

«Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра. Простите, если заставил волноваться», — написал Красовский на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, кинолента была удалена с YouTube за нарушение условий использования видеохостинга. При этом копия картины появилась на других аккаунтах.

«По неофициальной версии, система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб. Обещают, что больше этот трюк не пройдёт», — пояснил Красовский.

Режиссёр опубликовал свой фильм в интернете в ночь на 3 января. Изначально премьера была назначена на 31 декабря, но была отложена из-за трагедии в Магнитогорске, где после взрыва обрушился подъезд жилого дома.

Алексей Красовский не стал пытаться получить прокатное удостоверение для своего творения, так как был уверен, что после волны критики, возникшей уже на стадии съёмок, ему откажут.


#фильмы #YouTube #кинопрокат #кинематограф #АлексейКрасовский
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