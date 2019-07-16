https://static.news.ru/photo/7432642c-a7a9-11e9-b54b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Игра престолов»/HBO

Автор цикла книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин не будет учитывать мнение фанатов снятого по его произведениям сериала «Игра престолов» при формировании сюжета заключительных романов. Он твёрдо заявил, что никому не позволит диктовать, как именно завершить историю, независимо от того, совпадёт она с киноверсией или нет.

Вместе с тем, писатель дал понять, что различия, скорее всего будут. Однако на догадки поклонников саги не лягут в их основу.

Я не читаю фанатские сайты. Я намерен написать ту книгу, которую всегда собирался написать. Когда она выйдет в свет, то может понравиться, а может и нет, — заявил Джордж Мартин в интервью журналу Entertainment Weekly .

По словам автора, у него есть искушение внести изменения в две последние книги, чтобы не повторяться с сюжетом сериала, где сценаристы изложили свою версию событий, опираясь на его черновики. Однако, подчеркнул он, менять сюжетную канву только для того, чтобы отличаться, было бы неправильно.

Писатель также признался, что после финала «Игры престолов» испытывает облегчение от того, что больше не связан обязательствами завершать очередной роман до начала съемок нового сезона сериала. Он выразил удовлетворение тем, что «гонки больше нет» и что он может написать «книгу, которая будет закончена тогда, когда будет закончена».