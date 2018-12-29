День рождения ковбоя

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Кадр из фильма «Трансформеры»

80 лет Джону Войту

Звезда Голливуда, один из самых уважаемых актёров США, а ещё отец не менее звёздной Анджелины Джоли, Джон Войт отмечает свой юбилей.

Славу ему принес «Полуночный ковбой», кинофильм 1969 года, который по-новому показал жанр бадди-муви. Роль молоденького и наивного Джо Бака принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль. Впрочем, в его карьере хватает и других знаковых ролей — тут и жестокий грабитель в «Поезд-беглец» Кончаловского, и глава супер-секретной службы в «Миссия: невыполнима», и конгрессмен противник свободы из «Враг государства», и сам Франклин Делано Рузвельт в Бэйевском «Перл Харбор».

Самые яркие роли Джона Войта — в галерее News.ru.