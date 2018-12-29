USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C14:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

День рождения ковбоя

Кадр из фильма «Трансформеры» Paramount Pictures

Кадр из фильма «Трансформеры»

культура [ версия для печати ]
80 лет Джону Войту

Звезда Голливуда, один из самых уважаемых актёров США, а ещё отец не менее звёздной Анджелины Джоли, Джон Войт отмечает свой юбилей.

Славу ему принес «Полуночный ковбой», кинофильм 1969 года, который по-новому показал жанр бадди-муви. Роль молоденького и наивного Джо Бака принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль. Впрочем, в его карьере хватает и других знаковых ролей — тут и жестокий грабитель в «Поезд-беглец» Кончаловского, и глава супер-секретной службы в «Миссия: невыполнима», и конгрессмен противник свободы из «Враг государства», и сам Франклин Делано Рузвельт в Бэйевском «Перл Харбор».

Самые яркие роли Джона Войта — в галерее News.ru.


самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


Лента новостей
экономика 14:35
Мутко предсказал рост цен на жильё в России
технологии 14:31
Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»
общество 14:30
Путин освободил от должностей двух прокуроров
спорт 14:30
Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве
экономика 14:29
Росстат: в декабре инфляция ускорилась
Другие новости
культура 12:12
Свежая кровь: кто пришёл в искусство в 2018 году
News.ru вспоминает, кого из актёров, режиссёров, музыкантов и писателей мы узнали за уходящий год
культура 10:14
Пять интересных фактов о Тургеневе
Директор библиотеки им. И. С. Тургенева рассказала о писателе
культура 08:06
Лучшие фильмы для новогоднего вечера
Подборка неванильных фильмов о любимом празднике
культура 16:55
Умерла профессор Гнесинки Вера Ныркова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top