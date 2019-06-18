Свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Викторией Цымбалюк-Романовской.
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У Армен Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми... Ваша любовь продлевает Армен Борисовичу жизнь! — подписал фото Согомонян.
Поклонники артиста в ответ пожелали ему крепкого здоровья, хорошего настроения. Пока же Джигарханян продолжает судиться с бывшей супругой, которая не прекращает появляться в разных шоу и строит отношения с Прохором Шаляпиным.
Ранее News.ru сообщал, что театр Армена Джигарханяна увековечит вклад в отечественное искусство своего художественного руководителя Армена Джигарханяна. Творческий коллектив принял решение учредить фестиваль его имени.