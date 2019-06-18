https://static.news.ru/photo/26d01ca6-920f-11e9-b27c-fa163e074e61_1024.jpg Армен Джигарханян Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Викторией Цымбалюк-Романовской.

Фотографию опубликовал в Facebook давний друг артиста Артур Согомонян, который опекает Джигарханяна после расставания с супругой. На снимке худрук Московского драмтеатра позирует с другом и его внуком. Он выглядит преобразившимся после всех скандальных историй.

Alexey Bychkov/Russian Look/Global Look Press

У Армен Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми... Ваша любовь продлевает Армен Борисовичу жизнь! — подписал фото Согомонян.

Поклонники артиста в ответ пожелали ему крепкого здоровья, хорошего настроения. Пока же Джигарханян продолжает судиться с бывшей супругой, которая не прекращает появляться в разных шоу и строит отношения с Прохором Шаляпиным.

Ранее News.ru сообщал, что театр Армена Джигарханяна увековечит вклад в отечественное искусство своего художественного руководителя Армена Джигарханяна. Творческий коллектив принял решение учредить фестиваль его имени.