Умер первый «Джейсон Вурхиз»

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Стив Дэш

Американский актёр и каскадер Стив Дэш скончался на 75-м году жизни. Причиной смерти артиста стали осложнения, связанные с диабетом.

В начале декабря Дэш был госпитализирован. Актёр должен был перенести операцию по ампутации левой ноги. При этом сам он находился в приподнятом настроении и заверял, что через несколько недель после медицинской процедуры сможет играть в гольф с новой ногой.

Дэш был первым актёром, который исполнил роль легендарного маньяка Джейсона Вурхиза в фильме «Пятница, 13-е — часть 2» 1981 года. Тогда персонаж ещё не обзавелся своей знаменитой хоккейной маской и ходил в холщовом мешке на голове, сообщает bloody-disgusting.com.

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