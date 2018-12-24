Друзья молятся о здоровье Быкова

https://news.ru/storage/news/2553e23478d19f1f80435031b2b8e6c2/2151f7b5-6dfb-443c-8b76-c20ac2171498_850.jpg Anatoly Lomohov/Global Look Press

Режиссёр испугал всех душераздирающим постом

Создатель фильма «Дурак» Юрий Быков оставил в Facebook страшный пост, который по градусу отчаяния напомнил его работы. Оказывается, режиссёра буквально «убивает» фильм, над которым он сейчас работает.

«Сплю раз в три дня, всё время темно, холодно, и в кадре кто-то рыдает или кого-то убивают… Реальность — мыльная, словно крутят на хреновом видеомагнитофоне. Пару раз в день всерьёз задаюсь вопросом, а существует ли она вообще», — написал Быков, добавив, что уже был у психиатра.

По мнению врача, он «пока не уехал», однако нуждается в лечении антидепрессантами. В феврале на экраны выйдет фильм Быкова «Завод», и после он пообещал завязать навсегда с экзистенциальными драмами.

«Если переживу этот проект — даю слово сделать любую паузу, но добросовестно пролечиться на предмет банальной депрессии и банальных жизненных установок…» — добавил Быков.

Режиссёр попросил прощения у съёмочной бригады за мучения, которым их подверг из-за того, что не смог рассчитать силы. В 2019 году должен выйти ещё один фильм «Сторож».

«Крик отчаяния» Быкова был услышан, и в его поддержку высказались друзья и знакомые. Так, художник-постановщик фильмов «Духless 2» (2015) и комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение» Эдуард Гизатуллин написал тёплые слова и сказал, что молится за режиссёра.

«Знай, Юрий, есть люди, которые молятся за тебя, не на тебя, хотя и такие есть, а за тебя, о тебе, твоём здоровье и твоих близких. Потому что знают тебя честным, любят и уважают тебя со всеми твоими достижениями, достоинствами, слабостями, недостатками», — поддержал он Быкова.

На следующий день Юрий написал другой пост, уже менее экспрессивный, но всё равно свидетельствующий о тяжёлой депрессии.

«Я вчера с горя дал слабину. Когда жар, не спишь четыре дня, всё валится из рук и некуда приткнуться — единственный выход тут», — признался он и добавил, что абсолютно одинок.

На режиссёра тут же обрушился поток благодарности от подписчиков. По их мнению, такие творцы, как он, одиноки по определению.

«Без Вас наше кино не было бы таким, каким его любят люди, любящие и уважающие Вас. И поверьте, для нас Вы не только Мастер, но и человек. Будьте суровы к себе как к мастеру — это ради Бога. Но ради Него же будьте к себе добрее как к человеку. Сил Вам!» — написал Roman Postoev.

Драма «Завод» должна выйти на экраны 7 февраля 2019 года. В фильме действительно рассказывается экзистенциальная история о захвате в заложники местного олигарха и о страшной жизни заводских рабочих, живущих в полной нищете.

Новую картину показали в Торонто, тогда же в Сети появился фрагмент из фильма.

The Factory - Variety Exclusive Clip - TIFF 2018 from K2 Publicity on Vimeo.