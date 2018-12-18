Драма «Айка» о мигрантах вошла в шорт-лист премии «Оскар»

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Драма российско-казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка» вошла в шорт-лист из девяти кандидатов в номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января 2019 года, а вручение премии состоится 24 февраля.

Драма «Айка» заявлена на премию от Казахстана. Конкуренцию ей в борьбе за номинацию составят японская лента «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, мексиканский фильм «Рим» Альфонсо Куарона, картина польского режиссёра Павла Павликовского «Холодная война», ливанская картина «Капернаум», немецкая работа «Never Look Away», фильм из Дании «Виновен», а также кинолента из Колумбии «Birds of Passage», передаёт РИА Новости.

Фильм Сергея Дворцевого рассказывает о судьбе молодой эмигрантки из Киргизии по имени Айка, которая нелегально живёт и трудится в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребёнка в роддоме, но потом начинает отчаянные поиски сына.

Картина получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, которую исполнила Самал Еслямова. Также фильм завоевал Гран-при токийского кинофестиваля Filmex.

Ранее News.ru писал о том, что гильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) выбрала пять фильмов с лучшими актёрами. В число номинантов вошли кинокартины с чернокожими и азиатскими актёрами, а также байопики. Для них номинация — серьёзный шанс получить «Оскар», поскольку большинство членов киноакадемии состоят в SAG-AFTRA.