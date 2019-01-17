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Disney снимет киноверсию «Горбуна из Нотр-Дама»

Кадр из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» «Уолт Дисней Компани СНГ»

Кадр из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»

культура [ версия для печати ]

Компания Disney объявила о намерении снять полнометражный фильм «Горбун из Нотр-Дама» (The Hunchback of Notre Dame). Лента станет киноверсией одноимённого мультфильма 1996 года, снятого по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

По предварительной информации, автором сценария станет американский драматург Дэвид Генри Хван («Одержимость»). Музыку к картине напишут автор оригинального саундтрека к мультфильму Алан Менкен и Стивен Шварц («Божественный ступор», 1973).

Место продюсера займёт Джош Гад («Убийство в Восточном экспрессе», 2017). Он же может исполнить роль Квазимодо, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что в Сети появился трейлер к ремейку мультфильма «Король Лев». В новом «Короле Льве», как и в предыдущем, будет звучать музыка Элтона Джона.


#кино #Disney #горбунизнотрдама
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