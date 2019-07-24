Инна Чурикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народную артистку Инну Чурикову могут выписать из больницы уже через несколько дней. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Актриса чувствует себя хорошо, у неё нет переломов, только ушибы, сообщил Варшавер РИА Новости. Также в театре отметили, что Чурикова находится в прекрасном настроении.

Пока артистка остаётся в больнице потому, что врачи хотят убедиться в стабильности её состояния и провести полное обследование, пояснил Варшавер.

Инна Чурикова попала в отделение реанимации в НИИ имени Склифосовского 18 июля 2019 года. Во время спектакля «Старая дева» она почувствовала себя плохо и упала со сцены, писал News.ru.

 

 

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