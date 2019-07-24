Народную артистку Инну Чурикову могут выписать из больницы уже через несколько дней. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Актриса чувствует себя хорошо, у неё нет переломов, только ушибы, сообщил Варшавер
Пока артистка остаётся в больнице потому, что врачи хотят убедиться в стабильности её состояния и провести полное обследование, пояснил Варшавер.
Инна Чурикова попала в отделение реанимации в НИИ имени Склифосовского 18 июля 2019 года. Во время спектакля «Старая дева» она почувствовала себя плохо и упала со сцены, писал News.ru.