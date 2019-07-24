https://static.news.ru/photo/3a8d386a-adf2-11e9-bdb2-fa163e074e61_1024.jpg Инна Чурикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народную артистку Инну Чурикову могут выписать из больницы уже через несколько дней. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Актриса чувствует себя хорошо, у неё нет переломов, только ушибы, сообщил Варшавер РИА Новости . Также в театре отметили, что Чурикова находится в прекрасном настроении.

Пока артистка остаётся в больнице потому, что врачи хотят убедиться в стабильности её состояния и провести полное обследование, пояснил Варшавер.

Инна Чурикова попала в отделение реанимации в НИИ имени Склифосовского 18 июля 2019 года. Во время спектакля «Старая дева» она почувствовала себя плохо и упала со сцены, писал News.ru.