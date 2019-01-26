Ди Каприо выложил фото со съёмок фильма Тарантино

https://news.ru/storage/news/a24062b2fe128ce131a78ef79ce1a96b/94b82ee0-97c0-4b65-b717-4abf88982cc2_850.jpg Leonardo DiCaprio/Twitter

Леонардо Ди Каприо опубликовал фотографии со съёмок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В ленте, где также снимаются Брэд Питт и Марго Робби, он играет главную роль.

Сюжет картины развивается вокруг жизни Рика Далтона, экс-звезды шоу в стиле вестерн. Из-за смены индустрии в Голливуде в 1969 году Далтону и его напарнику Клиффу Буту приходится нелегко. Они даже обдумывают отъезд в Италию.

Релиз картины намечен на 2019 год. Фильм должен стать десятым по счёту и последним в режиссёрской карьере Тарантино. Он пообещал завязать со съёмками. По всей видимости, Тарантино собирается вернуться к тому, с чего начинал своё восхождение, — к кинокритике, писал News.ru.