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Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Последний выпуск комиксов «Звёздные войны» — «Дарт Вейдер №25» — раскрыл тайну, которая давно являлась предметом обсуждения в среде поклонников саги. В журнале рассказывается, кто же на самом деле стал отцом Энакина Скауокера — будущего Дарта Вейдера.

В фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Призрачная угроза» мать Энакина Шми Скайуокер сообщает Квай-Гону Джинну, что у мальчика не было отца. Она пояснила, что родила и вырастила ребёнка в одиночестве. Исходя из этого, а также из высокой концентрации мидихлориан в крови Энакина, Квай-Гон сделал вывод, что мальчик — сын самой Силы, появившийся по её велению.

Многие фанаты приняли это объяснение и не оглядывались назад, а другие — нет. Они не переставали искать ответ на этот вопрос, и «Дарт Вейдер №25» дал им его.

В комиксе владыка Ситх погружается в медитацию и видит, что на течение Силы, которое и привело к его появлению на свет, воздействовал сам Император — Шив Палпатин, известный как Дарт Сидиус. Палпатин манипулировал мидихлорианами внутри чрева Шми, чтобы создать сильнейшего ситха.

Фанаты саги предполагали, что Палпатин был отцом Энакина, ещё со времен второго эпизода «Месть Ситхов». В ленте Сидиус рассказывает Энакину о Дарте Плагусе, который был его учителем и которого он убил согласно «Правилу двух». После этого поклонники убедились, что именно Сидиус был отцом Энакина, пишет Callum Gunn на портале dorksideoftheforce.com.

Ранее News.ru писал, что геологи случайно нашли в Канаде огромную пещеру, которую тут же окрестили «Ямой Сарлакка» из «Звёздных войн». Находка была сделана во время проведения съёмки с вертолёта.


#ЗВЕЗДНЫЕВОЙНЫ #ДартВейдер #комиксы
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