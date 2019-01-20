Актрису Чулпан Хаматову «раскулачат»

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет героиню романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Съёмки сериала про раскулачивание пройдут в Пермском крае.
Режиссёром проекта выступает Егор Анашкин, пишет REGNUM. Работа над лентой начнётся на территории этнографического музея «Хохловка».
Персонаж Хаматовой — татарская крестьянка по имени Зулейха, пострадавшая от действий советской власти и сосланная в Сибирь.
Ранее News.ru публиковал рейтинг лучших фильмов СССР. Картины, вошедшие в список, признаны киношедеврами не только в РФ, но и за рубежом. Это «Война и мир», «Иди и смотри», «Ирония судьбы», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение» и «Андрей Рублёв».