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Актрису Чулпан Хаматову «раскулачат»

Чулпан Хаматова Genrietta Peryan/Global Look Press

Чулпан Хаматова

культура [ версия для печати ]

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет героиню романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Съёмки сериала про раскулачивание пройдут в Пермском крае.

Режиссёром проекта выступает Егор Анашкин, пишет REGNUM. Работа над лентой начнётся на территории этнографического музея «Хохловка».

Персонаж Хаматовой — татарская крестьянка по имени Зулейха, пострадавшая от действий советской власти и сосланная в Сибирь.

Ранее News.ru публиковал рейтинг лучших фильмов СССР. Картины, вошедшие в список, признаны киношедеврами не только в РФ, но и за рубежом. Это «Война и мир», «Иди и смотри», «Ирония судьбы», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение» и «Андрей Рублёв».


#россия #кино #пермь
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