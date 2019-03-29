30 лет назад немецкий режиссёр и продюс

«Почему мы креативны?», Герман Васке

ер «заболел» идеей снять масштабный фильм-интервью с мировыми знаменитостями. Год за годом вооружившийся микрофоном и терпением Васке колесил по свету в погоне за звёздами. Кто-то сразу отшивал назойливого режиссёра, но большинство всё-таки соглашались ответить на главный и единственный его вопрос. Фильм снят так, будто знаменитость сидит напротив зрителя: людей ставит в тупик вопрос о креативности, они заикаются, подбирают слова, краснеют. Дэвид Боуи, Анджелина Джоли, Квентин Тарантино, Дэвид Линч, Бьорк, Стивен Хокинг, Джим Джармуш, Умберто Эко, Далай Лама — этот список можно продолжать очень долго. Все эти люди с разной степенью успеха дают ответ на мучающий режиссёра вопрос: почему они такие творческие?

Плюсы: взглянуть на звёзд «без грима» — довольно интересный опыт.

Минусы: отсутствуют.

«Мне по кайфу», Гюстав Керверн, Бенуа Делепин

Лёгкая французская комедия о том, как разбогатеть, ничего не делая. (Спойлер: никак!) Беспечный Жан Дюжарден готовится разменять шестой десяток и понимает: надо что-то менять в жизни. В этом стремлении он всё больше начинает напоминать чьего-то соседа или знакомого: Жан маниакально поглощает книги о богачах, пытаясь найти в них рецепт успеха, примеряет на себя богемный образ в жизни, разгуливает по улице в белоснежном халате и тапочках и иногда заставляет искренне улыбнуться.

Плюсы: жизненный фильм на небанальную тему.

Минусы: не стоит искать в нём глубины.

«Человек, место, время и снова человек», Ким Ки Дук

Сенатор, проститутки, преступники, молодожёны плыли на одном корабле, но из-за глюка в матрице затерялись во времени и пространстве. Оторванные от цивилизации люди переходят в режим естественного отбора: бедные против богатых, мужчины против женщин, насилие против моральных установок и так далее. Весь фильм злодеи ужасно издеваются над молодой девушкой, а некий таинственный старик как будто на её стороне, но это не точно.

Плюсы: затягивающий сюжет.

Минусы: очень много жестокости.

«Три богатыря и наследница престола», Константин Бронзит

Режиссёр-постановщик «Алёши Поповича и Тугарина Змея» снова нещадно эксплуатирует древнерусский фольклор. На этот раз три богатыря отправляются за тридевять земель по приказу князя Киевского вернуть племянницу правителя Забаву. Девушка получает образование в Царьграде, где правит злой и хитрый Василевс. Князю Забава понадобилась, чтобы передать ей престол, а заодно вернуть девушку на «родину». Как уже понятно, в мультфильме много сомнительных геополитических шуток, дальше осталось снять только мультфильм о придворном коне Юлии, чем, кстати, режиссёр всерьёз займётся после «Трёх богатырей».