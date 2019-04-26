Кадр из фильма «Зелёная книга» Capella Film Лёгкая комедийная драма о дружбе

«Зелёная книга», Питер Фаррелли

грубоватого белого весельчака и серьёзного чернокожего гения. Последний — пианист, которому предстоит отправиться в турне по южным штатам. На дворе начало 1960-х, поэтому предусмотрительный доктор Дон Ширли (Махершала Али) нанимает себе в попутчики дерзкого водителя-телохранителя Тони Валлелонгу (Вигго Мортенсен). Дальше между ними развиваются отношения, несколько похожие на иррациональную дружбу героев драмы «1+1», разве что в этом случае обошлось без инвалидов, да и «альфа-самец» в этой паре — белый парень. Видимо, именно эта игра с расизмом, который поборола крепкая мужская дружба, подарила фильму большой успех в профессиональной среде: «Зелёную книгу» номинировали на «Оскар» как лучший фильм, а также в номинациях за лучшего актёра, актёра второго плана, оригинальный сценарий и монтаж. С одной стороны, всё понятно — победит дружба, но посмотреть фильм стоит ради удовольствия.

Плюсы: Жизнеутверждающий фильм с годной сюжетной линией.

Минусы: отсутствуют.

«Холмс & Ватсон», Этан Коэн

Кадр из фильма «Холмс & Ватсон» WDSSPR

Очередная вариация на заезженную тему в старомодном антураже: Холмс и Ватсон в шляпах-котелках, барышни в пышных платьях и сама Её Величество королева Англии в смертельной опасности. Забавному Холмсу (Уилл Феррелл) и недотёпе Ватсону (Джон К. Райлли) нужно раскрыть убийство в Букингемском дворце и оградить от опасности монаршую особу. Разумеется, главный злодей (Рэйф Файнс) не дремлет, и у героев очень мало времени. Как видим, в фильме Этана Коэна есть все составляющие безнадёжно скучного зрелища, если бы не юмор и стёб над жанром и немного над самим собой.

Плюсы: универсальная комедия.

Минусы: заезженная тема.

«Стекло», М. Найт Шьямалан

Кадр из фильма «Стекло» WDSSPR

Долгожданный сиквел «Сплита» можно смело назвать набором штампов, способных вызвать интерес лишь у преданных поклонников творчества Шьямалана. В триллере много сюжетных допущений, убивающих весь интерес к происходящему: условно положительные герои позволяют себе непростительную халатность, значит, следующий ход — отрицательных персонажей, которые обязательно воспользуются тупостью своих врагов. Зато в конце Шьямалан неожиданно порадовал первосортной интригой, и фильм неожиданно обрёл совершенно иное звучание, меняется даже его жанр. Очевидно, что Шьямалан замахнулся на масштабное продолжение, посмотрим, что из этого получится.

Плюсы: экшен, великолепная игра Джеймса Макэвоя.

Минусы: старомодные приёмы, местами слабые диалоги.

«Красивый мальчик», Феликс Ван Грунинген

Кадр из фильма «Красивый мальчик» «Пионер»

Фильм бельгийского режиссёра прочили на «Оскар», однако «Красивый мальчик» не растопил сердца киноакадемиков и, не получив ни одной номинации, выбыл из игры. Времена меняются, и история борьбы подростка с наркотической зависимостью уже ни у кого не вызывает слезу, зато фильмы о расовом угнетении, похоже, в тренде. Открытие 2018 года — актёр Тимоти Шаламе — сыграл юного метамфетаминового наркомана, а Стив Кэррелл — его любящего отца. Будет много страданий, рассуждений, ретроспективного анализа в попытках понять, где же за мальчиком недоглядели. Ради этой роли добросовестный Тимоти Шаламе почти довёл себя до анорексии диетами, и, как оказалось, зря.

Плюсы: красивый фильм подойдёт любителям покопаться в проблеме взаимоотношений отцов и детей.

Минусы: довольно проходное кино в своём жанре.