Что посмотреть в выходные

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Кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

News.ru рассказывает о самых интересных премьерах уик-энда 22–23 декабря

«Воспитательница», Сара Коланджело

Добрый фильм о детсадовской воспитательнице (Мэгги Джилленхол), которая так любит поэзию, что готова ради искусства даже на преступление. Героиня Джилленхол здесь так же заботлива, как и в фильме «Секретарша», где она пытается приручить эксцентричного шефа. В «Воспитательнице» повзрослевшая «секретарша» открывает в своём подопечном поэтический дар и пробует спасти его от жестокого материального мира, ворвавшегося в жизнь юного гения в лице разгневанного папы. Отец мальчика хочет для него нормальной жизни: его сын должен играть в бейсбол, а не читать свои стихи перед бездельниками. Страстная любительница поэзии не выдерживает такого кощунства и выпускает из «тихого омута» дремавших до поры до времени чертей.

Оценка News.ru: Четыре из пяти.

Плюсы: Жизнеутверждающее кино, для родителей, которые точно знают, что нужно их ребёнку.

Минусы: Отсутствуют.

«Захочу и соскочу. Супергерои», Сидней Сибилиа

Заключительная часть задорной трилогии итальянского режиссёра про банду «ботаника», приговорённого к тюремному сроку за производство наркотиков. В тюрьме вместе с подельниками он узнаёт, что на воле бродит настоящий злодей Вальтер Меркурио, который запланировал теракт в Риме. Однако чтобы его остановить, надо выбраться из заточения. Лёгкая итальянская комедия о том, что человек способен на всё, если берётся за дело с умом.

Оценка News.ru: Три из пяти.

Плюсы: Непринуждённое динамичное зрелище.

Минусы: Ничего особенного.

«Про рок», Евгений Григорьев

Документальный фильм вовсе не про рок, а про бунт никому не нужной молодости и бурлящем в жилах протесте. Кому-то удаётся направить его в творчество, а преуспеть в нём и вовсе дано лишь единицам. Где граница между фантазиями и реальной оценкой собственных возможностей? Быть судьями молодёжи взялись рок-звёзды: музыкант «Чайфа» Владимир Шахрин, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций» и Александр Пантыкин из «Урфин Джюса».

Оценка News.ru: Четыре из пяти.

Плюсы: Кино, хотя бы отдалённо упоминающее проблемы молодёжи.

Минусы: Отсутствуют.

«Человек-паук: Через вселенные», Родни Ротман, Питер Рэмси, Боб Персичетти

Стильный мультфильм с колоссальной концентрацией Человеков-пауков, в обилии втиснутых в двухчасовой хронометраж. Мультфильм для детей и их родителей о том, что Спайдерменом может стать каждый — и стар и млад. После недавней премьеры «Аквамена» Marvel наносит DC ответный удар и заодно ставит точку в вечном сражении двух вселенных до следующего года.

Оценка News.ru: Три из пяти.

Плюсы: Редкий проект с возрастным рейтингом 6+, можно пойти с детьми.

Минусы: Отсутствуют.