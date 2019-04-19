Кадр из фильмы «Стекло» WDSSPR Супергеройское продолжение т

«Стекло», Найт М. Шьямалан

риллера «Сплит» с гением перевоплощения Джеймсом Макэвоем. Если «Сплит» можно было упрекнуть в некотором сюжетном сходстве с «Таинственной историей Билли Миллигана», то «Стекло» — это уже полноценная супергеройская вселенная. Сумасшедший дом, только наоборот: психиатр убеждает героя с множественным расстройством личности, что он никакой не супергерой, однако в данном случае прав именно пациент. Для большего супергеройского флёра режиссёр Найт М. Шьямалан позвал в свой проект Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона, и вместе с Макэвоем они покажут психиатрам кузькину мать.

Плюсы: блестящий актёрский состав, спецэффекты.

Минусы: отсутствуют.

«Пирсинг», Николас Песке

Кадр из фильмы «Пирсинг» Престиж Кино

Примерный семьянин только собирался выпустить из тихого омута своих чертей, но его опередила женщина с низкой социальной ответственностью. Герои этого сюрреалистического триллера живут и действуют «по Фрейду» — призраки детских травм то и дело вылезают в виде болезненных желаний: отец борется с навязчивой потребностью заколоть свою маленькую дочь ножом, с проституткой всё ещё хуже. Главный герой думает, что знает, как избавиться от своей обсессии и собирается претворить в жизнь гениальный, как ему кажется, план.

Плюсы: небанальный сюжет, психологизм.

Минусы: герои слишком хорошо вжились в образы ненормальных, и повествование получилось слегка болезненным.

«Две королевы», Джози Рурк

Кадр из фильмы «Две королевы» UPI

История о том, как рыжая Мария Стюарт (Сирша Ронан) боролась за власть со своей кривоносой сестрой Елизаветой I (Марго Робби). Понятно, что ничем хорошим это не закончится, однако исторические драмы смотрят не ради сюжета: костюмы, безумные страсти, самодурство и странные причинно-следственные связи — всё ради власти. Красивый фильм, где есть все составляющие хорошего кино, кроме юмора: за этим лучше идти на «Фаворитку» в конце января.

Плюсы: красивая масштабная эпопея.

Минусы: предсказуемость.

«Пышка», Энн Флетчер

Кадр из фильмы «Пышка» Парадиз

Задорный гимн бодипозитиву, где дети рушат консервативный мир их родителей. Победительница конкурса красоты (Дженнифер Энистон) вырастила дочку с лишним весом. Завистливые коллеги матери — рафинированные красотки — будут пытаться всячески её поддеть, однако у молодой девушки достаточно ума и фантазии, чтобы в пику им всем пойти участвовать в конкурсе красоты в знак протеста. Самой смешной и нелепой в этом фильме выглядит стареющая мать героини, которая нечеловеческими усилиями пытается сохранить фигуру, тогда как дочка вполне комфортно себя чувствует.

Плюсы: лёгкое весёлое кино.

Минусы: обычный, довольно проходной фильм.

О других интересных премьерах читайте в материале News.ru.