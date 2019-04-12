Кадр из фильма «1+1: Голливудская история» kinopoisk.ru Блестящая трагикомедия Оливье Накаша и Эр

«1+1: Голливудская история», Нил Бёргер

ика Толедано до сих пор не даёт покоя мировым режиссёрам и отзывается различными вариациями в тех или иных работах. «Голливудская история» — это честный ремейк «1+1» с приятным бонусом в виде Николь Кидман. Неизменный чернокожий ассистент станет верным другом скучающему инвалиду и поможет ему почувствовать себя живым. Заодно фильм станет поводом поближе узнать актёра Кевина Харта, который чуть не стал ведущим «Оскара», однако не вовремя угодил в центр скандала

Плюсы: беспроигрышная тема, качественный юмор.

Минусы: старая сказка на новый лад.

«Чёрная полоса», Эрик Зонка

Кадр из фильма «Чёрная полоса» kinopoisk.ru

Аристократичному Венсану Касселю к лицу любая профессия: в «Чёрной полосе» он — детектив, расследующий рутинное на первый взгляд дело. Герой Касселя — сам не очень счастливый человек — ищет подростка, ведёт беседы с матерью мальчика и никак не может преуспеть в этом деле. Харизма Касселя в какой-то момент выводит детективный фильм на уровень нуарного триллера, сюжет держит в напряжении, в общем, во всём здесь видно качество и европейская добросовестность.

Плюсы: актёрский состав, интрига, сюжет.

Минусы: отсутствуют.

«Путь домой», Чарльз Мартин Смит

Кадр из фильма «Путь домой» kinopoisk.ru

Январь — самое время для милоты о потерявшейся собачке, которая долго и мучительно ищет путь домой. Для пущего умиления режиссёр наделил зверушку голосом: собачка мыслит и рассуждает устами актрисы Брайс Даллас Говард, известной по фильмам Триера, М. Найта Шьямалана и «Сумеркам». «Путь домой» — это стандартный в своём жанре фильм о братьях наших меньших, он просто создан для семейного просмотра.

Плюсы: доброе трогательное кино.

Минусы: банальный сюжет о животных-«потеряшках».

«Крид 2», Стивен Кейпл-младший

Кадр из фильма «Крид 2» «Каро Фильм»

Фильм популярного в последнее время жанра спортивной драмы — восьмой в серии «Рокки». После трогательного прощания Сталлоне со своим героем актёр предстал в роли наставника. В центре сюжета здесь — маскулинный герой Майкла Б. Джордана. Режиссёр умело увязал историю с событиями из «Рокки 4» и нагнал драматизма: боец собирается выйти против опаснейшего противника, а за поединком наблюдают его жена с новорождённым сыном.

Плюсы: Сильвестр Сталлоне, бренд «Рокки» говорит сам за себя.

Минусы: много клише.

«Начни сначала», Питер Сигал

Кадр из фильма «Начни сначала» kinopoisk.ru

Наивный ромком о том, что никогда не поздно начать жить с нуля, если ты — Дженнифер Лопес. Мало ли что конкуренты на рынке труда оканчивали университеты, одна страница в Facebook поможет пробивной героине устроиться на должность мечты. Это классическая обывательская сказка, которая не стоит потраченного на неё времени.

Плюсы: отсутствуют.

Минусы: банальный фильм.