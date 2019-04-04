Триллер молодого амер

«Пирсинг», 3 января

«1+1»: Голливудская история, 10 января

иканского режиссёра Николаса Песке, за плечами которого тёмный хоррор «Глаза моей матери». Тихоня и примерный отец семейства Рид — типичный пациент доктора Фрейда: призраки несчастного детства до сих пор дают о себе знать, и герой борется с навязчивой потребностью заколоть свою маленькую дочь ножом. Однажды нервы сдают, и он решает убить проститутку. Однако путана попадается не совсем обычная: девушка работает в клубе садомазо, и в детстве пережила травмы похлеще, чем у Рида, так что неизвестно ещё, кто кого.

Блестящая трагикомедия Оливье Накаша и Эрика Толедано до сих пор не даёт покоя мировым режиссёрам и отзывается различными вариациями в тех или иных работах. «Голливудская история» — это честный ремейк «1+1» с приятным бонусом в виде Николь Кидман. Неизменный чернокожий ассистент станет верным другом скучающему инвалиду и поможет ему почувствовать себя живым.

«Стекло», 17 января

Фильм «Сплит», смутно напоминавший «Таинственную историю Билли Миллигана», мутировал в супергеройский боевик, который может спасти лишь Джеймс Макэвой. Как было понятно из «Сплита», у героя множественное расстройство личности и его собственное «я» рассыпается на глазах под воздействием малейшего переживания. Одна из этих личностей крайне опасна для окружающих и наделяет тело своего хозяина сверхспособностями. Для большего супергеройского флёра режиссёр Найт М. Шьямалан позвал в свой проект Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и не только, так что «Стекло» действительно можно назвать многообещающей премьерой не только января, но и года.

«Виновный», 21 января

Датский триллер официально вошёл в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Новая работа Густава Мёллера, как и его сериал «Обман», представляет собой остросюжетную драму, затягивающую с первых минут. Сотрудник службы спасения говорит по телефону с жертвой похищения. Потом по всем законам жанра герою предстоит найти звонившую, и счёт идёт на минуты. Однако «Виновный» не стал бы номинантом на «Оскар», если бы это было обычное рядовое похищение…

«Зелёная книга», 24 января

Комедийная драма о похождениях «Арагорна» из «Властелина Колец» (актёр Вигго Мортенсен) и его чернокожего «господина» (Махершала Али). Как в том же «1+1», герои настолько разные, что каждый открывает другому глаза на мир с неожиданной точки зрения. Белый неотёсанный вышибала (Вигго Мортенсен) нанимается в водители к чернокожему интеллигенту-пианисту, и вместе они колесят по южным штатам, где музыканта не слишком хорошо встречают.

«Фаворитка», 31 января

Историческая драма Йоргоса Лантимоса вполне может принести исполнительнице главной роли Эмме Стоун номинацию на «Оскар» (в прошлом году она удостоилась заветной награды за фильм «Ла-Ла-Ленд»). На этот раз Стоун играет служанку Эбигейл при дворе английской королевы Анны. Рыжеволосая красавица быстро завоёвывает доверие монаршей особы. И попутно наживает опасных врагов. В этом фильме никак нельзя пройти мимо блестящего актёрского состава: главные роли в нём исполняют сразу три харизматичных актрисы — Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

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На днях в Сети также появился трейлер резонансного фильма режиссёра Алексея Красовского «Праздник» о вопиющей несправедливости в блокадном Ленинграде. Чиновников отпугнула идея кинокартины о том, что даже в блокаду находились те, кто были «равнее остальных».