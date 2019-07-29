https://static.news.ru/photo/72b43884-b1de-11e9-9e43-fa163e074e61_660.jpg Виктория Исакова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кинофестиваль «Короче» пройдёт с 16 по 18 августа в Калининграде. Эксперты выберут победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». В состав жюри вошли актёры Пётр Буслов и Виктория Исакова, его председателем станет продюсер Игорь Толстунов.

В основном конкурсе представят 37 картин, из которых 35 — это премьеры. Зрители также увидят внеконкурсные секции. Так, в программе «Короче. Звёзды» покажут режиссёрские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева и Дианы Пожарской, а также ленту «Старый вояка», снятую актёром театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш, пишет ТАСС .

В международной внеконкурсной секции в этом году будет представлено 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии, — рассказали в пресс-службе форума.

Фестиваль короткометражек «Короче» впервые состоялся в Калининграде в 2013 году. В конкурсной программе участвуют фильмы на русском языке продолжительностью от трёх до 15 минут, снятые режиссёрами из РФ и других стран.

Ранее News.ru сообщал, что фильм «Калина красная», снятый Василием Шукшиным, покажут на 76-м Венецианском кинофестивале. Зрители увидят отреставрированную версию ленты.