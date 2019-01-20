Ченнинг Татум хочет стать режиссёром фильма «Гамбит»

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Ченнинг Татум

Американский актёр Ченнинг Татум намерен выступить в качестве режиссёра фильма «Гамбит», в котором четыре года назад получил главную роль.

За всё это время проектом интересовались такие режиссёры, как Руперт Уайтатт, Даг Лайман и Гор Вербински. Однако в итоге все они покинули его, и поэтому кинокартина до сих пор не имеет утверждённого постановщика.

По данным источников, после стольких лет Татум решил сам заняться историей о мутанте Реми Лебо.

При этом его планы могут не осуществиться из-за слияния студии 20th Century FOX с компанией Disney, руководство которой может иметь свои виды на судьбу фильма, передаёт Deadline.

Ранее News.ru писал, что компания RLJE Films опубликовала на своём YouTube-канале трейлер грядущего дебюта режиссёра Роберта Д. Кржиковски. Картина называется «Человек, который убил Гитлера и потом Бигфута». Лента повествует об американце, который во время Второй мировой войны убил Адольфа Гитлера. После военных действий он перебрался на север США, где встретил старость. Однако неожиданно ветеран снова понадобился родине — ФБР попросило его выследить и убить Бигфута.