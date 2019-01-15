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Появился первый трейлер нового «Человека-паука»

Зендая Коулман и Том Холланд AUG/face to face/Global Look Press

Зендая Коулман и Том Холланд

культура [ версия для печати ]

Дружелюбный сосед Человек-паук возвращается в новом фильме «Человек-паук: вдали от дома». Трейлер грядущего супергеройского фильма опубликовала компания Sony Pictures Entertainment.

В картине Питер Паркер (Том Холланд) отправляется в Европу на каникулы вместе со своими друзьями Недом (Джейкоб Баталон) и Эм-Джей (Зендая Коулман). Там он встречает главу организации «Щит» Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который вербует подростка для того, чтобы раскрыть тайну нападения лавового человека, Гидромена и песочного человека.

Главным антагонистом Человека-паука выступит Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола. Выход фильма в мировой прокат намечен на лето 2019 года.

Ранее News.ru писал, что компания Sony в рамках комик-кона в Сан-Паулу, в Бразилии, представила первый трейлер грядущего продолжения сольного фильма «Человек-паук: возвращение домой». Создатели не хотели сливать ролик в Сеть для того, чтобы сохранить интригу, созданную в картине «Мстители: война бесконечности».


#Человек-паук #трейлер
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