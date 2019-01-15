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Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

Кэрол Ченнинг Dane Andrew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кэрол Ченнинг

культура [ версия для печати ]

Американская актриса и певица, обладательница трёх премий «Тони», «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар» Кэрол Ченнинг скончалась в возрасте 97 лет. Смерть наступила в результате естественных причин на принадлежащем ей ранчо «Мираж» в Калифорнии.

Трагическую новость сообщил биограф знаменитости Би Харлан Болл. Он назвал Ченнинг «пионером индустрии, легендой и иконой».

Кэрол Элейн Ченнинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Она стала известной благодаря роли Лорелей Ли в бродвейской постановке «Джентельмены предпочитают блондинок» 1949 года. Там же она исполнила легендарную песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend, передаёт Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что конструктор авиационных двигателей Александр Саркисов скончался на 83-м году жизни. Смерть учёного наступила после продолжительной болезни.


#актриса #смерть
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