Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

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Кэрол Ченнинг

Американская актриса и певица, обладательница трёх премий «Тони», «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар» Кэрол Ченнинг скончалась в возрасте 97 лет. Смерть наступила в результате естественных причин на принадлежащем ей ранчо «Мираж» в Калифорнии.

Трагическую новость сообщил биограф знаменитости Би Харлан Болл. Он назвал Ченнинг «пионером индустрии, легендой и иконой».

Кэрол Элейн Ченнинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Она стала известной благодаря роли Лорелей Ли в бродвейской постановке «Джентельмены предпочитают блондинок» 1949 года. Там же она исполнила легендарную песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend, передаёт Lenta.ru.

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