https://static.news.ru/photo/a8ba77f0-aaf3-11e9-9836-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Часы Юрия Гагарина, лётчика-космонавта Фёдора Юрчихина, создателя ракетно-космической отрасли страны Сергея Королёва и других покорителей Вселенной будут представлены на выставке «Время и космос». Экспозиция откроется 23 июля в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве.

120 экспонатов, которые будут представлены посетителям, собраны из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций, сообщили в пресс-службе ВДНХ .

Тема часов в космосе и для космоса станет ключевой на выставке. Даже само пространство, где разместится экспозиция, будет оформлено в виде хронометра.

Посетители смогут увидеть часы, которые «принадлежали людям, внёсшим вклад в становление и успех отечественной космонавтики, а некоторые из них побывали за пределами нашей планеты», сказано в сообщении пресс-службы.

Выставка продлится до 24 ноября.

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