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Церемония вручения премии «Золотой глобус» началась в США

HFPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Голливудские звёзды собрались 6 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где началась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Её ведущими стали канадская артистка Сандра О и американский комик Энди Сэмберг.

Лидером по числу номинаций стала комедия американского режиссера Адама Маккея «Власть». Её выдвинули в качестве претендента в шести категориях. При этом, журнал «Вэрайети» назвал фаворитом главной номинации — «Лучший драматический фильм» —мелодраму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также ленту «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, передаёт ТАСС.

Впервые в этом году вручат награду в почётной номинации «За заслуги в области телевидения» в честь популярной американской актрисы Кэрол Бёрнетт. Ожидается, что она и станет первым лауреатом новой премии.

Как писал News.ru, члены Национального общества кинокритиков США выбрали главный фильм 2018 года. Им стала картина «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао.


#сша #кино #премия #ЗолотойГлобус
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