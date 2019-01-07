Церемония вручения премии «Золотой глобус» началась в США

Голливудские звёзды собрались 6 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где началась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Её ведущими стали канадская артистка Сандра О и американский комик Энди Сэмберг.
Лидером по числу номинаций стала комедия американского режиссера Адама Маккея «Власть». Её выдвинули в качестве претендента в шести категориях. При этом, журнал «Вэрайети» назвал фаворитом главной номинации — «Лучший драматический фильм» —мелодраму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также ленту «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, передаёт ТАСС.
Впервые в этом году вручат награду в почётной номинации «За заслуги в области телевидения» в честь популярной американской актрисы Кэрол Бёрнетт. Ожидается, что она и станет первым лауреатом новой премии.
Как писал News.ru, члены Национального общества кинокритиков США выбрали главный фильм 2018 года. Им стала картина «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао.