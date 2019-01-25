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Боярский назвал Высоцкого ключевой фигурой времени

Михаил Боярский Zamir Usmanov/Global LooK Press

Михаил Боярский

культура [ версия для печати ]

Заслуженный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что переоценить вклад Владимира Высоцкого, которому сегодня исполнился бы 81 год, в культуру нашей страны невозможно.

По словам артиста, Высоцкий совместил в своём творчестве всё лучшее, что было в его время, передаёт «ПолитЭксперт». Его талант был дарован ему Богом. Людям, жившим с ним в одно время, несказанно повезло.

«Он — центральная фигура нашего времени, это формирование взглядов и мыслей, эстетики и поэзии, нравственных критериев и гражданской позиции», — заявил Боярский.

Ранее News.ru писал о том, что 25 января — это не только Татьянин день и праздник студентов, но и дата рождения всенародного поэта, актёра и музыканта Владимира Высоцкого. С годами его песни встроились в русский менталитет и превратили автора в легендарную личность. News.ru вспомнил самые любимые песни Владимира Семёновича и историю их создания.


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