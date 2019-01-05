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А мог бы сыграть Шарапова: каким был Иван Бортник

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» Одесская киностудия

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

культура [ версия для печати ]
Лучше киноработы актёра — в фотоподборке News.ru

Одной из самых звёздных ролей актёра Ивана Бортника могла стать роль стать Владимира Шарапова, героя знаменитого советского фильма «Место встречи изменить нельзя». Его рекомендовал сам Владимир Высоцкий, с которым Бортник подружился в театре на Таганке. Но не сложилось. 

Роль верного друга Глеба Жеглова досталась Владимиру Конкину. А Иван Бортник сыграл в фильме не менее элегантного и яркого персонажа — члена банды «Чёрная кошка» по кличке Промокашка. Она и принесла актёру всенародную известность.

Иван Бортник снялся в более чем 50 фильмах. В основном, это были второстепенные роли бандитов и уголовников, но как говорят знакомые актёра, в жизни он было «очень образованным и начитанным человеком».

4 января Иван Бортник ушёл из жизни на 80-ом году.


#кино #смерть #АКТЕР #актеры
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