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Бондарчук: закладывал квартиры и недвижимость

Продюсер Фёдор Бондарчук Anton Belitsky/Global Look Press

Продюсер Фёдор Бондарчук

культура [ версия для печати ]

Продюсер Фёдор Бондарчук ответил на 10 «глупых вопросов» для YouTube-проекта «Жиза». У Фёдора Сергеевича спросили, где продюсеры берут деньги на проекты, сколько зарабатывают в России, а также почему все снимают одинаковые трейлеры к фильмам и многое другое.

«Если ты принёс два рубля и сказал: „Я продюсер“, ты не продюсер, ты — инвестор. Я 30 лет в кино, я закладывал квартиры свои и недвижимость, был в долгах, прошёл большой путь», — рассказал Бондарчук.

Продюсер добавил, что дорожит своей репутацией и другого подхода не приемлет. На вопрос о том, где продюсеры в России берут деньги на проекты, Бондарчук ответил, что так называемые мягкие деньги можно получить от Фонда кино, и они составляют львиную долю. Речь идёт о питчингах, на которых недостаточно просто представить себя и проекты, даже на его уровне, нужно всех заинтересовать.

На вопрос о том, почему трейлеры к фильмам всегда одинаковые, Бондарчук ответил, что создатели фильмов просто боятся показать что-то уникальное.

«Я все звуки знаю, все монтажные склейки, всё! Но это как-то побезопаснее», — сказал Бондарчук.

По его мнению, бесполезно отрицать, что самые кассовые фильмы сейчас — это супергеройские проекты Marvel, DC и хорроры. Комедии тоже находят своего зрителя, однако актуальны лишь в праздники, особенно если фильм романтический.

Начинающим продюсерам Бондарчук посоветовал привыкать быть в нуле и «хотя бы не попадать на деньги».

«А так миллионы, десятки миллионов рублей», — резюмировал он в блиц-опросе о продюсерских заработках.

В 2019 году Бондарчук планирует начать съёмки нового фильма «Человек-амфибия», однако в не совсем обычной версии. Так, человека-амфибию сыграет женщина, в планах масштабные подводные съемки. Не обойдётся без компьютерной графики, которая украсит отдельные кадры.


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