Фильм «Вторжение» Фёдора Бондарчука, который стал продолжением его кинокартины «Притяжение», представили в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Я обещаю: вы увидите Александра Петрова в этом фильме таким, каким вы ещё его никогда не видели, — отметил Бондарчук.
Фильм выйдет в прокат 1 января 2020 года. Его продюсировали Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Главные роли достались Ирине Старшенбаум и Юрию Борисову, передаёт
Как ранее писал News.ru, медики диагностировали у российского актёра Василия Степанова шизофрению. Мужчину госпитализировали во время очередного кризиса. Он прославился благодаря главной роли в фильмах Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров: Фильм первый» и «Обитаемый остров: Схватка».