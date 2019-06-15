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Фильм «Вторжение» Фёдора Бондарчука, который стал продолжением его кинокартины «Притяжение», представили в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Я обещаю: вы увидите Александра Петрова в этом фильме таким, каким вы ещё его никогда не видели, — отметил Бондарчук.

Фильм выйдет в прокат 1 января 2020 года. Его продюсировали Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Главные роли достались Ирине Старшенбаум и Юрию Борисову, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, медики диагностировали у российского актёра Василия Степанова шизофрению. Мужчину госпитализировали во время очередного кризиса. Он прославился благодаря главной роли в фильмах Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров: Фильм первый» и «Обитаемый остров: Схватка».