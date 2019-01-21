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Более 5 миллиардов рублей собрали российские фильмы в этом году

Кадр из фильма «Временные трудности»/Enjoy Movies

культура [ версия для печати ]
Прошедший год для кинематографистов выдался весьма успешным

Итоги работы российской киноиндустрии в 2018 году и планы на будущее обсудили на пресс-конференции в Москве. Прошедший год для российских кинематографистов выдался весьма успешным. Отечественные картины собрали в прокате 13,8 миллиарда рублей, а посмотрели их почти 58 миллионов человек.

«Для участников процесса эти цифры говорят о том, что наш зритель преодолел состояние недоверия к отечественному кино. И все наши усилия направлены на то, чтобы это стало чётким трендом и превратилось в настоящую любовь», — прокомментировал генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин.

О том, как начался этот киногод, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский. За первые три недели января кинотеатры посетило рекордное количество зрителей — более 21 миллиона. Свыше 70 процентов кассовых сборов за этот период принесли российские фильмы — это больше 5 миллиардов рублей.


#звезды #кино #деньги #кинотеатры
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