Более 5 миллиардов рублей собрали российские фильмы в этом году

https://news.ru/storage/news/b097b5f4fa69faa7ed9c28239ae073b7/61ba72c4-15a1-468f-ac0f-a9adcacf2f07_850.jpg Кадр из фильма «Временные трудности»/Enjoy Movies

Прошедший год для кинематографистов выдался весьма успешным

Итоги работы российской киноиндустрии в 2018 году и планы на будущее обсудили на пресс-конференции в Москве. Прошедший год для российских кинематографистов выдался весьма успешным. Отечественные картины собрали в прокате 13,8 миллиарда рублей, а посмотрели их почти 58 миллионов человек.

«Для участников процесса эти цифры говорят о том, что наш зритель преодолел состояние недоверия к отечественному кино. И все наши усилия направлены на то, чтобы это стало чётким трендом и превратилось в настоящую любовь», — прокомментировал генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин.

О том, как начался этот киногод, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский. За первые три недели января кинотеатры посетило рекордное количество зрителей — более 21 миллиона. Свыше 70 процентов кассовых сборов за этот период принесли российские фильмы — это больше 5 миллиардов рублей.