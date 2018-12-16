Бизнесмен Лебедев снимет сериал о мошенниках

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Александр Лебедев

Бизнесмен Александр Лебедев снимет художественный фильм о финансовых мошенниках. Съёмки начнутся весной 2019 года.

Это будет многосерийная история о руководителях крупных российских банков, рассказал Лебедев на презентации своей книги «Погоня за украденным триллионом».

Жанр нового проекта Лебедев определил как «докудрама» или «частично документальное расследование».

Главной героиней станет «современная мисс Марпл» — молодая красивая девушка и очень любопытная журналистка.

Как сообщал News.ru, неделя российского кинематографа завершилась в Нью-Йорке. Смотр прошёл при поддержке посольства РФ в США, генконсульства РФ в Нью-Йорке и фонда «Вишневый сад». Зрителям показали более десяти картин, созданных авторами из России. Фестиваль открылся фильмом «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, который рассказывает о Льве Толстом.