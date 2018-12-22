Библиотеки Москвы станут новогодними театрами

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Московские библиотеки на время новогодних праздников станут интерактивными. Там будут проходить театрализованные представления, предназначенные большей частью для детей. Причём заняты в них будут профессиональные актёры.

Выполнять роль театров юного зрителя городские читальни будут с 2 по 6 января. Такая акция пройдёт уже в третий раз.

Все мероприятия объединят темой сказок Пушкина и басен Крылова. Юбилеи обоих авторов отметят в наступающем 2019 году, сообщает телеканал «360».

«Библиотеки — это не только читальные залы, где всегда должно быть тихо. Они закладывают основу всестороннего развития ребенка, в том числе в такой игровой форме», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Одной из главных новогодних театральных площадок станет Библиотека-читальня имени Пушкина на Спартаковской. Там сам Александр Сергеевич вместе с супругой Натальей Гончаровой проведёт театрализованную экскурсию по самым известным своим сказкам. В библиотеке № 193 ребята увидят моноспектакль по мотивам «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» в исполнении актрисы Государственного академического Малого театра Варвары Андреевой.

Произведения Крылова станут темой мастер-классов и викторин, которые пройдут в Центральной детской библиотеке № 66. Дети познакомятся с героями басен «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Кот и повар».

Помимо этого, юным театралам предстоит вызволить Снегурочку из плена злого волшебника Черномора и встретиться со многими другими сказочными героями.

Ранее News.ru сообщал, что самой посещаемой в уходящем 2018 году в Москве стала Библиотека имени И.С. Тургенева. С начала года в ней побывали более 180 тысяч человек.