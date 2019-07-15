https://static.news.ru/photo/59cb935c-a6ef-11e9-b1a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.

Профессиональный орган, президентом которого стал руководитель образовательной организации «Союзмультклуб» и основатель «Академии развития детского кино и телевидения» Алексей Покровский, займётся развитием и поддержкой этого сегмента индустрии, — сообщает агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Ассоциация будет работать над созданием детских и молодёжных фильмов, телепередач и развлекательных программ. На эту продукцию в России имеется большой спрос.

По словам руководителя ассоциации Алексея Покровского, организация консолидирует усилия для создания качественного и позитивного контента, займётся привлечением инвесторов, будет помогать специалистам, работающим в сфере кинематографии.

Ранее News.ru сообщал, что правительство России выделит в текущем году миллиард рублей Министерству культуры для финансирования Фонда кино. Средства пойдут на изготовление и прокат отечественных лент для детской и семейной аудитории. Помощь получат и ведущие российские режиссёры-мультипликаторы.