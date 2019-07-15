Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Профессиональный орган, президентом которого стал руководитель образовательной организации «Союзмультклуб» и основатель «Академии развития детского кино и телевидения» Алексей Покровский, займётся развитием и поддержкой этого сегмента индустрии, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».
Ассоциация будет работать над созданием детских и молодёжных фильмов, телепередач и развлекательных программ. На эту продукцию в России имеется большой спрос.
По словам руководителя ассоциации Алексея Покровского, организация консолидирует усилия для создания качественного и позитивного контента, займётся привлечением инвесторов, будет помогать специалистам, работающим в сфере кинематографии.
Ранее News.ru сообщал, что правительство России выделит в текущем году миллиард рублей Министерству культуры для финансирования Фонда кино. Средства пойдут на изготовление и прокат отечественных лент для детской и семейной аудитории. Помощь получат и ведущие российские режиссёры-мультипликаторы.