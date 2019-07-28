https://static.news.ru/photo/041f8124-b131-11e9-8768-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Балет и оркестр Большого театра отправились на гастроли в Лондон. Они будут выступать на сцене Ковент-Гарден с 29 июля по 17 августа.

На очередных гастролях в Лондоне зрители увидят балеты «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартак» и «Светлый ручей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

В спектаклях заняты все звёзды балета Большого театра: Светлана Захарова, Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Денис Родькин, Артём Овчаренко и Руслан Скворцов. За дирижёрским пультом будут стоять Павел Сорокин и Павел Клиничев.

Как писал News.ru, Большой театр вправе самостоятельно решать, как лучше реализовывать билеты на спектакли, заявил гендиректор культурного учреждения Владимир Урин. По данным Счётной палаты, лучшие места не поступают в свободную продажу, а находятся в статусе брони для сотрудников госучреждений и спонсоров. Часть таких билетов распределяет сам театр. Выборочный анализ показал, что даже на самые популярные представления бронь не выбирается в диапазоне 30–60%.