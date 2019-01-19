Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги

https://news.ru/storage/news/9a01e163146f7cf151260bc3d09cde75/64273582-98df-480d-aa35-0ef50687ee69_850.jpg Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

Егор Летов

Артефакты, связанные с участниками панк-группы «Гражданская оборона» и её лидером Егором Летовым, будут выставлены на торги, которые состоятся 24 января, сообщает аукционный дом «Литфонд».

«Архив, связанный с деятельностью легендарной группы "Гражданская оборона", — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня», — говорится в аннотации на сайте аукционного дома.

Стартовая цена лота 1980–2000-х годов составляет 340−350 тыс. рублей.

На торги, в частности, выставлен рукописный каталог Егора Летова с описанием более 1000 пластинок, кассет и компакт-дисков, свыше 40 аудиокассет с интервью, выступлениями и альбомами коллектива. Также среди выставленных на торги артефактов есть неопубликованные фотографии с мероприятий в Омске, Казани, Новосибирске и США. В лот вошёл контракт за подписью Летова со студией «Крапер», а также афиши концертов, вырезки из газет и письмо от писателя Эдуарда Лимонова директору группы о долге за национал-большевистские газеты «Лимонка».

«Гражданская оборона» была основана Егором Летовым и Константином Рябиновым в 1984 году в Омске. Проект стал одним из самых влиятельных на панк-сцене СССР и России. Коллектив прекратил существование после смерти лидера в 2008 году.

Как писал News.ru, в конце декабря 2018 года министр культуры Владимир Мединский дал интервью автору YouTube-канала «Ещёнепознер» Николаю Солодникову. По традиции журналист в конце программы предложил главе ведомства «погадать» по томику стихов Егора Летова.