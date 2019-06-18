Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Викторией Цымбалюк-Романовской.

Фотографию опубликовал в Facebook давний друг артиста Артур Согомонян, который опекает Джигарханяна после расставания с супругой. На снимке худрук Московского драмтеатра позирует с другом и его внуком. Он выглядит преобразившимся...