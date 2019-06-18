Объявлены лауреаты российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS, лучшей телеведущей назвали Анну Михалкову.
Телеканал СТС Kids признан лучшим каналом для детей, победителем среди передач объявлена «С добрым утром, малыши», а звания лучшего мультфильма удостоился «Смешарики. Дежавю», сообщает
News.ru уже писал, что приз зрительских симпатий на 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» получила комедия Анны Пармас «Давай разведёмся», главную роль в которой исполнила Анна Михалкова.