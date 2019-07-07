Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Артист умер после продолжительной болезни, заявил представитель родственников молодого человека. Иные подробности не сообщаются.
По данным газеты
Актёр родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Он прославился благодаря участию в проектах «Зеркала» и «Одноклассники». Также он снимался в мюзикле «Наследники» и сериале «Джесси». В социальной сети Instagram у него свыше восьми миллионов подписчиков.
Ранее News.ru сообщал, что российский режиссёр-документалист Владимир Двинский ушёл из жизни 5 июля текущего года, сообщила его дочь Анна Двинская. Ему было 78 лет.