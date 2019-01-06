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Американские кинокритики назвали главный фильм года

АГН "Москва"/Кирилл Зыков

культура [ версия для печати ]

Члены Национального общества кинокритиков США выбрали главный фильм 2018 года. Им стала картина «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Наездник» — ковбойская драма о звезде родео и дрессировщике. Молодой ковбой вынужден бросить любимое занятие после страшной травмы и решает пожить, как обычный американец, разделив со своими соотечественниками все горести и радости.

На второе место кинокритики СШа поставили картину мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона «Рома», на третье — южнокорейский фильм Ли Чхан Дона «Пылающий».

Как писал News.ru, ранее фильм режиссёра Брэдли Купера «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли и кинокомикс «Черная пантера» Райана Куглера вошли в число номинантов на ежегодную премию Гильдии продюсеров Америки в главной категории — «Лучший фильм». Церемония вручений наград состоится 19 января в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.


#сша #кино #лучшиефильмы #кинокритики
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