https://static.news.ru/photo/4f396830-9de2-11e9-a1ce-fa163e074e61_1024.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова стала мамой. Встречать её из роддома пришла большая компания — муж Алексей, мать, друзья и сама легендарная бабушка.

Фото выписки из роддома опубликовала в Instagram Анна Тарасова. На снимке счастливый отец в окружении друзей держит младенца. До последнего дня Анна Тарасова скрывала свою беременность, но в итоге поделилась с подписчиками радостной новостью.

В комментариях внучка Алисы Фрейндлих написала, что она и малышка чувствуют себя замечательно. Также она выразила признательность супругу Алексепю Мышинскому за поддержку. Сейчас поклонники гадают, как назовут малышу.

Ранее News.ru сообщал, что народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ Алиса Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле «Волнение». Премьера состоится весной будущего года, сообщила пресс-служба Большого драматического театр (БДТ) им. Г. А. Товстоногова.