Тамара Гвердцители крайне огорчена известием о смерти российского певца Вилли Токарева. Как рассказала News.ru певица, они встречались на концертах — «редко, но бывало». Творчество Токарева не могло пройти мимо — каждый российский человек слышал его песни, а многие знают их наизусть.

Печальную весть о кончине Вилли Ивановича певица узнала от News.ru и с трудом смогла скрыть шок. Тамара Гвердцители, певица Кошмарное известие. Это просто ужасно. Мы все его уважали и любили,...