Продюсер Бари Алибасов выразил соболезнование в связи с кончиной певца Вилли Токарева и рассказал, как познакомился с исполнителем.
Я с ним был знаком ещё, когда он жил в Америке. Я тогда был восхищён его этой необычной энергией и способностью заряжать зрителей, — сообщил
Федеральному агентству новостейАлибасов.
Он выразил мнение, что певец прожил интересную и яркую жизнь.
Как писал News.ru, Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Московская комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти музыканта.