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Альфонсо Куарон и его фильм получили «Золотой глобус»

Альфонсо Куарон Global Look Press/dpa/Hubert Boesl

Альфонсо Куарон

культура [ версия для печати ]

Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр» за работу над фильмом «Рома». Сама картина удостоена премии в категории «Лучший иностранный фильм».

Об этом объявлено на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, трансляцию которой ведёт телеканал NBC.

На премию в категории «Лучший иностранный фильм» претендовали: бельгийско-нидерландская драма «Девочка», ливано-американская лента «Капернаум», японский фильм «Магазинные воришки» и германская картина «Не оглядывайся».

Фильм «Рома» рассказывает о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-е годы. Картина, представленная впервые в Венеции, снята в технике чёрно-белого кино, её уже сравнили с «Амаркордом» Федерико Феллини. По словам Куарона, «Рома» — это «интимный фильм», попытка запечатлеть воспоминания о том, что он переживал почти полвека назад.

Как писал News.ru, в категории «Лучший драматический сериал» премию «Золотой глобус» получил сериал «Американцы». Приз в категории «Лучший анимационный фильм» досталась картине «Человек-паук: Через вселенные». Актёр Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского».


#победитель #ЗолотойГлобус
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