Актёр Александр Петров отказался сниматься в продолжении полнометражного фильма «Полицейский с Рублёвки». Картина выйдет без него, но с участием Сергея Бурунова.
Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый «Полицейский с Рублёвки» будет без меня! Возвращаясь к «Полицейскому...», я понял, что мы уже пять лет снимаем и нужен «Стоп», — приводит «Российская газета» его слова, сказанные на Школе кино Бондарчука на «Стрелке».
Фильм появится в новогоднем прокате в конце года. Согласно тизеру, размещённому на