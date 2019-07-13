https://static.news.ru/photo/52d1e870-a646-11e9-addb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Александр Петров отказался сниматься в продолжении полнометражного фильма «Полицейский с Рублёвки». Картина выйдет без него, но с участием Сергея Бурунова.

Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый «Полицейский с Рублёвки» будет без меня! Возвращаясь к «Полицейскому...», я понял, что мы уже пять лет снимаем и нужен «Стоп», — приводит «Российская газета» его слова, сказанные на Школе кино Бондарчука на «Стрелке».