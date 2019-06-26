https://static.news.ru/photo/d4861d8c-9827-11e9-851b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AMPAS/Global Look Press

Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру. Композиции исполняют Леди Гага и Брэдли Купер.

Диск был выпущен в 2018 году и по сей день остаётся самым продаваемым музыкальным сборником. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) дополнительно объявила, что он стал дважды платиновым, сообщает Variety.

Альбом саундтреков A Star is Born занял первую строчку в хит-параде Billboard 200, а оскароносный хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow достиг верха Billboard Hot 100 в марте 2019 года. За эту песню дуэту также дали премию «Грэмми».

В фильме Леди Гага исполнила роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн. Его сыграл режиссёр картины Брэдли Купер. Он вместе с Леди Гагой исполнил большинство песен в фильме. Всего в картине звучит 34 трека, писал News.ru.