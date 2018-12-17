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«Аквамен» покорил российский кинопрокат

Кадр из фильма «Аквамен» DC Comics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Аквамен»

культура [ версия для печати ]

Кинокомикс «Аквамен» стал самым кассовым фильмом в российском прокате по итогам минувших выходных. Фантастический блокбастер Джеймса Вана заработал 527,4 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.com.

Вторым по сборам в России и странах СНГ стал «Бамблби». Спин-офф «Трансформеров», рассказывающий о приключениях маленького жёлтого автобота, собрал за минувший уик-энд 186 млн рублей.

Тройку лидеров российского кинорынка замыкает номинированный на «Золотой глобус» мультфильм «Человек-паук: Через вселенные». За первые прокатные выходные анимационная лента собрала 154,2 млн рублей.

Ранее News.ru рассказал о самых громких и запомнившихся кинопремьерах уходящего года.


#россия #кинопрокат #сборы
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