«Аквамен» покорил российский кинопрокат

Кинокомикс «Аквамен» стал самым кассовым фильмом в российском прокате по итогам минувших выходных. Фантастический блокбастер Джеймса Вана заработал 527,4 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.com.
Вторым по сборам в России и странах СНГ стал «Бамблби». Спин-офф «Трансформеров», рассказывающий о приключениях маленького жёлтого автобота, собрал за минувший уик-энд 186 млн рублей.
Тройку лидеров российского кинорынка замыкает номинированный на «Золотой глобус» мультфильм «Человек-паук: Через вселенные». За первые прокатные выходные анимационная лента собрала 154,2 млн рублей.
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