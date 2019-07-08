https://static.news.ru/photo/95e3469c-a108-11e9-8778-fa163e074e61_1024.jpg Актриса Мария Порошина Фото: ru.wikipedia.org/AgnyaValmelscher/собственная работа/CC BY-SA 4.0

Актриса Мария Порошина поразила поклонников блистательным вечерним нарядом, в котором она появилась в лагере «Орлёнок». Серебристое бальное платье с глубоким вырезом 45-летняя мать пятерых детей надела на открытие XXIII Всероссийского фестиваля визуальных искусств.

Наряд был заказан в дном из свадебных салонов Москвы, актриса призналась, что очень рада тому, что её образ заслужил всеобщую похвалу. Порошина приняла участие в одном из номеров на открытии фестиваля и выразила желание «блеснуть на открытии новым платьем».

Поклонники актрисы выразили восхищение, назвав Порошину богиней и королевой, отметили её необычайную красоту.

Ранее News.ru сообщал, что журналисты заметили кольцо на безымянном пальце Марии Порошиной во время последнего её появления на публике. От репортёров не ускользнуло и то, что актриса, приехавшая на московскую премьеру фильма бывшего мужа Гоши Куценко, была в сопровождении незнакомца.