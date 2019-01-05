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Актёра Дыховичного похоронят в США

Владимир Дыховичный dihovichny/facebook.com

Владимир Дыховичный

культура [ версия для печати ]

Похороны актёра Владимира Дыховичного, который ушёл из жизни в 30 лет, пройдут в США. Отпевание состоялось 5 января в храме Софии в Средних Садовниках.

О месте похорон сообщила его мать Ольга Алексеевна, которая живёт в Соединённых Штатах.

«Там он будет со мной», — сказала она РИА Новости.

Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».

Ранее News.ru сообщал о возможной причине ухода из жизни молодого артиста. Пользователи социальных сетей намекали на увлечение покойного наркотиками.


#сша #АКТЕР #ПОХОРОНЫ #Дыховичный
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