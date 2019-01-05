Актёра Дыховичного похоронят в США

Похороны актёра Владимира Дыховичного, который ушёл из жизни в 30 лет, пройдут в США. Отпевание состоялось 5 января в храме Софии в Средних Садовниках.
О месте похорон сообщила его мать Ольга Алексеевна, которая живёт в Соединённых Штатах.
«Там он будет со мной», — сказала она РИА Новости.
Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».
Ранее News.ru сообщал о возможной причине ухода из жизни молодого артиста. Пользователи социальных сетей намекали на увлечение покойного наркотиками.