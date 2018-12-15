Актёр «Кривого зеркала» умер в Узбекистане

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Обид Асомов

В Узбекистане скончался известный юморист Обид Асомов. Причиной стали проблемы с сердцем.

Артист умер 14 декабря в одной из больниц Ташкента в возрасте 55 лет. Тремя днями ранее он был экстренно госпитализирован с острым инфарктом, сообщает портал Uznews.

Российским зрителям Асомов стал известен в конце 2000-х годов как актёр «Кривого зеркала». Соболезнования в связи со смертью коллеги выразил художественный руководитель программы Евгений Петросян.

У себя на родине Обид Асомов был одним из самых популярных эстрадных артистов разговорного жанра. В 2009 году он попал в немилость местных властей. Причиной стали его якобы оскорбительные монологи, в которых он, по мнению тогдашнего руководства страны, «издевался над узбекской национальностью». За это выступления юмориста были запрещены к показу по национальному телевидению. В 2017 году, после прихода к власти нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Асомова назначили руководителем государственной «Студии мультипликационных фильмов».

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